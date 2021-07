Da Redação

Moça de 18 anos morre de Covid e pais alertam os jovens

A jovem Kharen Christiny, de 18 anos, morreu por complicações da Covid-19, nessa terça-feira (27). A morte precoce da garota comoveu a cidade de Anápolis, em Goiás, onde ela morava, e fez com que os pais escrevessem uma mensagem de alerta aos mais novos.

“E a todos os jovens queremos deixar uma mensagem de advertência e reflexão. Não brinquem com essa doença. Vocês têm uma longa vida ainda para aproveitar, não abreviem sua história”, alertaram.

Kharen ficou internada por cerca de 20 dias. A despedida foi feita em forma de cortejo, que saiu do hospital com destino ao cemitério, e que juntou dezenas de carros de amigos e familiares.

Ele foi estudante do Colégio Estadual de Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Gabriel Issa. Pelas redes sociais, a escola expressou o luto e lamentou a morte da garota. “Estamos enlutados com a sua partida. Nosso pesar aos amigos e familiares”, publicou o colégio.

A família de Kharen agradeceu o hospital e os profissionais de saúde que cuidaram dela, no período de tratamento. Eles estenderam, ainda, o alerta que fizeram aos mais novos aos pais e responsáveis pelos adolescentes.

“Nossa filha se foi aos 18 anos. Amanhã pode ser a sua filha, sua irmã, prima ou amiga. Todo cuidado é pouco neste momento. Evitem aglomerações, usem máscara e façam higienização. Essa doença não respeita idade, nem sentimento”, escreveram.

No último dia dela no hospital, Kharen falou com o irmão por chamada de vídeo. Segundo ele, foi a única vez que ela disse que não estava se sentindo bem e pediu por orações, dizendo que logo voltaria para casa. Ela completaria 19 anos no próximo dia 5 de agosto.

