MobizapSP, 'Uber' da Prefeitura de SP, começa a funcionar nesta quinta-feira

Redação (via Agência Estado)

A Prefeitura de São Paulo vai inaugurar nesta quinta-feira, 23, o MobilizaSP, aplicativo de corridas da administração municipal que quer proporcionar "preços mais justos aos passageiros e maior remuneração para os motoristas". O lançamento acontece em meio à greve dos trabalhadores da Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo (Metrô), que afeta quatro linhas na capital.

A corrida inaugural, às 12h, e a liberação para todos os usuários, às 13h, estavam marcados antes que a paralisação fosse deflagrada. A assessoria da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) confirmou, por telefone, à reportagem, que o evento está mantido.

O aplicativo foi lançado no início de março e, segundo a Prefeitura, já soma 23.224 usuários e 25.866 motoristas.

O MobilizaSP está disponível para partidas da capital, com destino de acordo com a viagem do cliente, sendo possível ir para outras cidades. Os pagamentos podem ser feitos por meio de dinheiro, cartões de crédito, débito e crédito do próprio aplicativo

Ao contrário do que acontece nos aplicativos da Uber e da 99, não haverá tarifa dinâmica nos horários de maior pico. Isso fará com que não haja aumento de preço mesmo que a demanda seja maior. As empresas privadas explicam, em seus sites, que a tarifa dinâmica é uma medida para incentivar que haja motoristas disponíveis para atender a viagem, e destacam que, quando isso ocorre, o passageiro é avisado antes de solicitar a corrida.

As aplicações "mobizapSP Passageiro" e "mobizapSP Motorista" estão disponíveis para sistemas Android ou iOS. Aos usuários que desejam fazer o cadastro, é preciso baixar o aplicativo e preencher as informações pessoais como, por exemplo, nome, número de telefone e e-mail.

No caso dos motoristas, também é necessário passar por um breve cadastro e validação das informações. "Os motoristas terão uma maior remuneração, pois a taxa de administração é de 10,95% (fixa), valor menor se comparado com outras plataformas que já existem no mercado", diz a Prefeitura.