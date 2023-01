Mistério: jovem de 18 anos morre em motel após virada do ano

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Não havia sinais de violência no corpo da jovem, segundo a PM

Um caso misterioso está sendo investigado pelas autoridades de Ourinhos, interior de São Paulo, pois uma jovem, de 18 anos, morreu em um motel situado na Rodovia Mello Peixoto, na área rural do município, no domingo (1º). De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Melina Lopes, estava no estabelecimento com o namorado, de 23 anos.

continua após publicidade .

O companheiro de Melina disse que estava dormindo e, ao acordar, notou que a jovem estava "passando mal". Então, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a mulher.

Leia mais: Cliente de motel deixa Uno, do irmão, como garantia de pagamento no PR

continua após publicidade .

Uma equipe da Polícia Militar (PM) também esteve no local. A Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que, assim que os policiais chegaram no local, encontraram a vítima desmaiada sobre a cama.

Os socorristas do Samu tentaram reanimar Melina, porém, apesar dos esforços, não obtiveram êxito. A mulher morreu no local.

A polícia solicitou exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituo Médico Legal (IML).

continua após publicidade .

No boletim de ocorrência consta que não foi encontrada nenhuma marca de violência no corpo da jovem.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Ourinhos. Melina deixa uma filha de nove meses.

Siga o TNOnline no Google News