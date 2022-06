Mistério: câmera flagra movimentação de criatura estranha em zoológico

Da Redação

O zoológico de Amarillo, Texas, busca identificar a criatura misteriosa

As câmeras de segurança de um zoológico de Amarillo, no Texas, registrou a movimentação de uma criatura 'misteriosa' ao redor do local, há alguns dias.

continua após publicidade .

Durante uma averiguação das imagens de segurança, os funcionários do zoo se depararam com o animal estranho. De acordo com o diretor do departamento de parques e recreação de Amarillo, ninguém conseguiu identificar a criatura.

O município divulgou fotos do animal nas redes sociais a fim de encontrar alguma explicação. “O zoológico de Amarillo capturou uma imagem estranha no escuro, próxima ao zoológico, nas primeiras horas do dia 21 de maio (aproximadamente 01h25). Será uma pessoa com um chapéu estranho que gosta de dar voltas à noite? Um chupacabra? Vocês tem alguma ideia do que esse OANI (Objeto de Amarillo Não-Identificado) pode ser?”, dizia a publicação.

continua após publicidade .

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT — CityofAmarillo (@CityofAmarillo) June 9, 2022

A postagem viralizou e dezenas de comentários com palpites foram feitos nas redes sociais, que foram desde lobisomens até criaturas místicas que atravessam portais.



De acordo com o diretor do zoológico, a intenção era divertir as pessoas com a imagem.

Com informações do GMC Online.