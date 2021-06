Missionário R.R. Soares tem alta após internação por Covid

Continua após publicidade

R. R. Soares, pastor fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, teve alta nesta terça-feira (8) após internação por Covid-19. Ele havia iniciado o tratamento no hospital CopaStar, na zona sul do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (4).

Um vídeo publicado nas redes sociais de Soares mostra o pastor ao lado da mulher no banco de trás de um carro, enquanto o filho Marcos Soares (DEM), deputado federal, afirma: “Acabou de sair aqui, recuperado, para felicidade geral”.

“A verdade sempre prevalece! Amigos, venci em Jesus e tive alta. Agradeço a todos pelas orações e seguimos firmes na fé”, diz a publicação.

O deputado estadual Filipe Soares (DEM), outro filho do pastor, negou em suas redes que o pai tenha sido intubado, como foi noticiado no fim de semana.

“Nunca esteve intubado, apesar das fake news dizerem isso por aí. Meu pai estava plenamente bem, se recuperando, se alimentando, se medicando”, disse em vídeo.

Ao longo da internação, a família não deu informações sobre o estado de saúde de Soares. Seu filho, o deputado federal David Soares (DEM), enviou no domingo (6) uma mensagem para um grupo com colegas deputados da bancada evangélica.

Ele pediu desculpas pelo silêncio, disse que foram dias complicados e agradeceu “as orações pelo nosso missionário”.

Em seguida, afirmou que “em momento algum ele [o pai] foi intubado”. “Está consciente, e já dialoguei com ele hoje pelo vídeo. Está com a voz firme, corado e com os exames excelentes. Venceremos, com a ajuda de Deus e todo o apoio médico que estamos tendo.”

Conforme o jornal Folha de S.Paulo publicou, no início da pandemia R.R.Soares promoveu cultos transmitidos pela RiT (Rede Internacional de Televisão, da qual é dono) e pela internet em que pedia aos fiéis que fizessem doações por meio de transferências bancárias ou nas lotéricas pelo período que durasse a emergência.

“Queria fazer um apelo a toda pessoa que ama a obra de Deus. Vocês sabem que as nossas igrejas estão fechadas, mas os compromissos continuam. Exatamente, não entraram em quarentena. Amanhã, quando o banco abrir… Banco talvez você não possa ir, parece que também vai fechar. Mas você, da sua casa, pode fazer a transferência”, disse Soares, na ocasião.

Na sequência, ele informava os números das contas para depósito nos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Caso não fosse possível ao fiel fazer uma transferência, Soares sugeria a ida a uma lotérica.

Reportagem da Folha de S.Paulo de 2018 afirmava que a dívida da Igreja Internacional da Graça de Deus com a Receita Federal era de R$ 85,3 milhões. Ao final de 2019, levantamento da Agência Pública apontava uma dívida de mais de R$ 127 milhões.

Segundo informações do UOL, o pastor também promoveu curas milagrosas para Covid-19.

Em abril do ano passado, ele ensinou uma oração que expulsaria o vírus do corpo. “Corona, sai daquela pessoa no hospital agora, em nome de Jesus Cristo. Vai embora, acabou. A bênção chegou e todo o mal está desfeito. Em nome de Jesus Cristo. Aí você levanta os braços e diga: ‘Obrigado, Jesus, eu creio'”, disse na ocasião, usando máscara, segundo o UOL.

Já em maio, ele anunciou que fiéis de sua igreja se curaram da Covid graças a uma água consagrada por ele.De acordo com os especialistas, a melhor forma de se proteger da Covid-19 é com medidas como distanciamento social, uso de máscaras e vacinação.

R.R.Soares fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus em 1980, após romper com o cunhado Edir Macedo. Ele é cofundador da Igreja Universal do Reino de Deus.

Além de pastor, R.R. Soares é dono da RiT TV, uma emissora UHF, e da Nossa TV, uma operadora de TV paga. Ele também tem programas como Show da Fé, exibido em emissoras como a Band e a Rede TV!.

Por Folhapress