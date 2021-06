Missionário desmente que foi intubado; equipe se pronuncia

Continua após publicidade

A equipe do Missionário R.R Soares, da Igreja Mundial da Graça de Deus, desmentiu nas redes sociais, neste domingo (6), que seu estado de saúde tenha piorado e afirmou que o líder religioso está “vencendo” a Covid-19. No último sábado (5), o site Metrópoles e outros portais, informaram que o pastor tinha sido intubado em decorrência da doença.

“Estamos vencendo, depois de dias de tribulação. Agradeço pelas orações de todos. Continuo na batalha pela restauração completa e a melhora tem sido contínua. Sigam firmes na fé, conto com vocês! Obrigado e que Deus os abençoe”, disse a equipe do pastor nas redes sociais.

A informação foi negada pelo filho do líder religioso, o deputado Davi Soares. Em um grupo de deputados, Davi publicou:

– Meus irmãos, bom dia! Peço primeiramente desculpas pelo silêncio. Foram dias complicados. Agradeço as orações pelo nosso missionário. Em momento algum ele foi entubado. Está consciente e já dialoguei com ele hoje pelo vídeo. Está com. voz firme, corado, e com exames excelentes."