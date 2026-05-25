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Miss de SC viraliza ao exibir inchaço extremo após procedimento estético nos lábios

Iara Santos precisou aplicar hialuronidase para dissolver um produto anterior que havia deixado seu lábio assimétrico; inchaço durou cerca de 8 horas

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 15:03:05 Editado em 25.05.2026, 15:02:51
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Miss de SC viraliza ao exibir inchaço extremo após procedimento estético nos lábios
Autor Iara Santos antes e depois do procedimento - Foto: Redes Sociais

A modelo Iara Santos, atual Miss Universe Pomerode, de Santa Catarina, viralizou nas redes sociais após compartilhar vídeos exibindo um inchaço extremo nos lábios devido a um procedimento estético. A reação ocorreu após a aplicação de hialuronidase, uma enzima utilizada para dissolver moléculas de ácido hialurônico. A modelo precisou recorrer à substância para remover um preenchimento labial antigo, feito por outro profissional, que havia deixado sua boca assimétrica e com irregularidades.

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O procedimento original foi realizado em março, mas o caso voltou a ganhar grande repercussão nos últimos dias após Iara resgatar as imagens e fazer novas brincadeiras com a situação. Em uma das postagens recentes, que já acumula dezenas de milhões de visualizações, a miss aparece dentro de um carro com os lábios bastante inchados e ironiza dizendo que foi o dia em que Deus a usou como exemplo. Ela explicou aos seguidores que a reação foi intensa, mas temporária, durando apenas o período entre as 15h e as 23h do dia da aplicação, momento em que sua boca já havia retornado ao tamanho normal. A modelo relatou ainda ter ficado feliz por conseguir arrancar risadas sinceras do público da internet com o episódio.

Miss de SC viraliza ao exibir inchaço extremo após procedimento estético nos lábios
AutorFoto: Redes Sociais


A cirurgiã-dentista Jaqueline Sita Graeff, profissional responsável pela aplicação da enzima, utilizou suas redes sociais para esclarecer o ocorrido. Ela explicou que o inchaço é uma intercorrência possível e, em certo grau, esperada com o uso da hialuronidase. Embora a reação da paciente tenha sido levada ao extremo, a dentista garantiu que a situação esteve sob controle o tempo todo, destacando que Iara estava medicada e havia sido previamente alertada sobre os riscos do procedimento. Passado o susto e sem nenhum tipo de trauma deixado pela intercorrência, a modelo confirmou que já realizou um novo preenchimento labial para alcançar o resultado estético que desejava.

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