Ministro diz que fila do INSS “nunca vai acabar”

"Quem diz que vai acabar a fila [do INSS] é mentiroso". Essa frase foi dita pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, na quarta-feira (3), durante a cerimônia de abertura do curso de formação dos aprovados no mais recente concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele alegou que o órgão recebe de 900 mil a 1 milhão de pedidos mensalmente, dificultando a possibilidade de zerar as filas.

"Todo mês, entram 900 mil pedidos, 1 milhão de pedidos novos, então todo mês terão pelo menos 900 mil, 1 milhão de pessoas pedindo, e ninguém resolve assim. Tem de conferir documento, tem de ser justo”, afirmou o ministro.

Carlos Lupi ainda disse que pretende reduzir o tempo de espera para 30 dias. “Eu quero, neste ano de 2024, chegar à data de 30 dias de espera para conclusão do benefício. O que quer dizer? Que no próprio mês que a pessoa dê entrada, conclua o processo”, projetou.

A redução da fila do INSS esteve entre as promessas de campanha do então candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No fim de 2022, mais de 1,8 milhão de pedidos estavam sob análise.



Em abril, no entanto, o ministro da Previdência alegou que o governo federal não tinha recursos no orçamento para “zerar” a fila.

