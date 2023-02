Ministro da Integração Regional vai visitar áreas afetadas por temporais amanhã

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O ministro da Integração Regional, Waldez Góes, vai visitar amanhã (segunda-feira, 20) as áreas atingidas por fortes temporais em São Paulo. A chuva recorde neste feriado de Carnaval já deixou três mortos.

A visita será feita junto ao secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, anunciou o ministro nas redes sociais.

"Estamos agindo e acompanhando de perto a situação no litoral norte de São Paulo. Já conversei por telefone com o governador Tarcísio e com os prefeitos dos municípios atingidos", publicou o chefe da Integração Regional.

O ministério da Defesa foi acionado para acompanhar a desobstrução nas vias. "Nas próximas horas, a Defesa Civil Nacional se desloca para a região para dar apoio às ações de socorro e resposta à população. Também faremos, de forma sumária, o reconhecimento de situação de emergência em São Sebastião", acrescentou Waldez Góes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Salvador para dias de descanso na base militar de Aratu.