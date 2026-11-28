O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou neste sábado, 28, que o governo avalia ampliar os contemplados do programa Pé-de-Meia do Educação de Jovens e Adultos (EJA) para todos os estudantes que têm até 29 anos. Hoje, o incentivo é concedido para estudantes de 19 a 24 anos de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

"No segundo semestre do ano que vem, (o Pé-de-Meia) vai ser estendido a todos os estudantes do ensino médio público brasileiro. Hoje só recebe quem é do CadÚnico. São 4,5 milhões, mais ou menos, que recebem. A partir do ano que vem, serão mais de 7 milhões de estudantes. Também estamos estudando estender o Pé-de-Meia do EJA até os 29 anos", disse o ministro.

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A declaração foi feita em live com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado André Janones (Rede-MG). Na transmissão online, realizada na Granja do Torto, em Brasília, também participaram seis jovens estudantes.

"A partir do segundo semestre do ano que vem, quem tem até 29 anos, não só tem quem até 24 anos, e estiver cursando o ensino médio na EJA, também vai ser beneficiado com o Pé-de-Meia", acrescentou o ministro.