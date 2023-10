Ministro da Agricultura defende alimentos seguros com cada vez menos pesticidas

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou a importância de utilizar cada vez menos pesticidas, substituindo-os por bioinsumos, garantindo alimentos cada vez mais seguros, em palestra de abertura do Fórum de Bioinsumos no Agro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) na manhã desta segunda-feira, 16. Durante o evento, Fávaro citou sua recente passagem pela Feira de Anuga, na Alemanha, e a visão que o exterior tem sobre o agro brasileiro, com potencial para o crescimento sustentável.

"A responsabilidade pela sustentabilidade do Brasil é nossa", ressaltou o ministro, enfatizando o desejo de crescer a produção agropecuária nacional sem afetar o meio ambiente. "Em 50 anos crescemos 580% nossa produção e produtividade", acrescentou Fávaro. "Temos que ter muito orgulho do que fizemos nos últimos 50 anos."

Para esse crescimento sustentável, o ministro destacou a importância dos bioinsumos, que permitem a redução do uso de fertilizantes fósseis e o investimento em ciência e tecnologia. "Tudo isso a gente tem que estimular, fazer as coisas crescerem de forma regulada", destacou Fávaro.

Nesse âmbito, o presidente do Conselho Deliberativo da Abisolo, Roberto Levrero, afirmou que o Brasil cresceu 32% ao ano desde 2019 no uso de bioinsumos.

"Resultados de produtividade são evidentes e a adoção só vai aumentar", acrescentou. Levrero ainda destacou a importância da regulamentação do setor. Nesse sentido, o presidente da CropLife Brasil, Eduardo Leão, enfatizou o apoio ao projeto de lei 3.668/21, atualmente em tramitação no Congresso Nacional, sobre produção, pesquisa e comercialização dos bioinsumos.