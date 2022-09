Ministra pede às pessoas que tomem banho juntas para evitar gastos

Da Redação

Atualmente, a Europa passa por uma crise de energia

A fim de evitar desperdícios, a ministra do Meio Ambiente da Suíça, Simonetta Sommaruga, fez algumas orientações à população em uma entrevista ao jornal 20 Minuten. Durante a conversa, ela explicou que o consumo precisa cair 15% no próximo inverno para evitar cortes de energia, então, sugeriu às pessoas que desliguem os computadores quando não precisarem usar, que desliguem as luzes ou tomem banho juntas.

A última recomendação da mulher deu o que falar nas redes sociais. Então, para esclarecer sua fala, a ministra deu uma entrevista ao jornal "Tages-Anzeiger" e disse que a dica era destinada às pessoas jovens, já que, de fato, tomar banho junto não é conveniente para qualquer um.

Crise de energia na Europa

A Europa se prepara para escassez de energia devido à redução no fornecimento de gás russo (há incerteza em relação ao suprimento de gás da Rússia por causa da guerra na Ucrânia).



Os ministros de Energia da União Europeia aprovaram feira uma proposta para que os países membros reduzam voluntariamente o uso de gás em 15% de agosto a março.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco fará uma reforma profunda do mercado de energia elétrica para enfrentar o aumento dos preços da energia.

Com informações do g1.

