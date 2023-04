Ministra francesa posa para Playboy e causa polêmica

Da Redação

A ministra do governo francês Marlène Schiappa

A ministra do governo francês Marlène Schiappa gerou polêmica ao estampar a capa da próxima revista Playboy de seu país, a ser lançada nesta quinta-feira (6/4). A atitude da atual titular da pasta da Economia Social e das Associações Francesas foi classificada como “inadequada” por diversos políticos. a informação é do portal Metrópoles.

Marlène Schiappa, que também é autora de livros eróticos, usou um vestido branco para o ensaio proposto pela publicação. Na entrevista de 12 páginas para a revista, a ministra de 40 anos falou sobre direitos da mulher, política e literatura.

“Defender o direito da mulher de dispor de seu próprio corpo é feito sempre e em qualquer lugar. Na França, a mulher é livre. Com todo respeito aos desviados e hipócritas #Playboy”, publicou ela, em seu perfil oficial no Twitter.

Marlène é a personalidade política “mais compatível com a Playboy”, nas palavras da editora da revista erótica. O motivo está no comprometimento dela com os direitos das mulheres, sendo uma figura exemplar para a causa feminista. A atitude, no entanto, não agradou a todos — principalmente os políticos do alto escalão francês.

De acordo com fontes próximas, a primeira-ministra Élisabeth Borne telefonou diretamente para Schiappa e disse que considera a aparição dela na revista “totalmente inadequada”, sobretudo devido a uma impopular reforma da previdência que está em curso na França.

Já parte da esquerda chamou o episódio de uma “cortina de fumaça” para a movimentação no país. A oposição ainda criticou a estratégia de comunicação do governo, depois que o ministro do Trabalho, Olivier Dussopt, apareceu na revista LGBT Têtu e o presidente, Emmanuel Macron, foi entrevistado pela publicação infantil Pif Gadget.

“Estamos em meio a uma crise social e tenho a impressão de que há uma cortina de fumaça entre Têtu, Pif Gadget e Playboy”, lamentou a deputada ecofeminista Sandrine Rousseau ao canal de notícias francês BFMTV. Para o líder esquerdista Jean-Luc Mélenchon, “a França está saindo dos trilhos”.

Por Gabriela Francisco para o Metrópoles.

