Ministra anuncia mais R$ 40 milhões para compra de equipamentos após incêndio na UFPE

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, anunciou nesta sexta-feira, 9, investimento de R$ 40 milhões para a compra dos equipamentos de laboratório perdidos no incêndio na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Na quinta, 8, o ministro da Educação anunciou outros R$ 28 milhões para a reestruturação da estrutura danificada e para a manutenção das pesquisas em andamento.

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"O que estou me comprometendo desde já é com uma ajuda emergencial daquilo que correspondia ao investimento que nós fizemos em infraestrutura de pesquisa. São os equipamentos que a Finep adquiriu", disse a ministra.

O MEC vai prorrogar as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado dos pesquisadores afetados. A pasta também prevê a construção de um novo prédio para abrigar os laboratórios atingidos.

A nova estrutura terá cerca de 7 mil metros quadrados, mais que o dobro da área do edifício atingido. O valor estimado da obra é de R$ 28 milhões. A construção deve começar após a conclusão da perícia e das investigações sobre o incêndio.

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O ministério ainda fará a recomposição dos equipamentos dos laboratórios atingidos, em articulação com outros ministérios que mantinham pesquisas e atividades no espaço. Segundo o MEC, a medida busca contribuir para a retomada das atividades científicas da universidade.

Terceiro incêndio em uma semana

Um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na noite de quarta-feira, 7. Foi o terceiro incêndio registrado nas dependências da instituição em apenas uma semana

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Em nota, a UFPE lamentou "profundamente o ocorrido, especialmente em relação às pesquisas afetadas". O reitor da instituição, Alfredo Gomes, esteve no local e acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros.

A universidade afirmou que, em função do tipo de produtos armazenados no prédio, o fogo se alastrou rapidamente e provocou grandes danos na estrutura.