Ministério Público cria canal de denúncias de atos golpistas

Veja como denunciar manifestantes e atos antidemocráticos.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) criou um canal para receber denúncias relacionadas a atos antidemocráticos de cunho golpista no Estado. As informações serão dirigidas ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

A população pode encaminhar informações referentes à organização desses atos, dados sobre possíveis financiadores ou fomentadores desse tipo de ação, ameaças de invasões a órgãos públicos e outras situações.

Desde a destruição aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, promovido por manifestantes bolsonaristas de extrema-direita, no último domingo (8), as forças de segurança e demais órgãos de todo o país estão em alerta.

O MPPR acompanha com atenção os desdobramentos dos fatos.

Como denunciar atos antidemocráticos no Paraná

Quem tiver informações sobre a organização de atos de cunho golpista pode enviá-las ao MPPR por meio do e-mail gaeco@mppr.mp.br ou pelo telefone (41) 3219-5000.

A notícia pode inclusive ser feita de forma anônima e deve incluir o máximo possível de informações referentes ao fato registrado, de modo a viabilizar a apuração - como prints de conversas em aplicativos ou de postagens em redes sociais, fotos, vídeos, áudios, contatos, etc.

Também é possível fazer o registro na página do Gaeco na internet, no ícone "Denúncia".

Paraná é o segundo estado com mais ônibus apreendidos em Brasília

O Paraná é o segundo estado com o maior número de ônibus apreendidos e utilizados para o transporte de manifestantes golpistas que participaram do ataque à democracia e o vandalismo de prédios públicos em Brasília, no último domingo (8).

A Polícia Federal já identificou, pelo menos, 11 ônibus que saíram do estado com destino a Capital Federal no último final de semana.

As caravanas saíram de diversas cidades paranaenses, como Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Pinhais e Cascavel, entre outras.

Com informações: Paraná Portal

