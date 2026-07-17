Ministério Público arquiva caso de modelo americana encontrada morta em hotel de luxo em SP

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) arquivou as investigações que apuravam a morte da modelo americana Hilde Ann Lynn Helphenstein, de 40 anos, encontrada morta no hotel de luxo Rosewood, na Bela Vista, região central da capital paulista, no mês passado. Conforme a Promotoria, a perícia concluiu que a modelo morreu de "causas naturais", "sem indício de ação violenta" nem participação de terceiros.

Hilde Ann Lynn foi localizada já sem vida em um dos quartos do hotel no início de junho. Com ela, também foram encontrados recipientes de medicamentos. Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e o óbito foi constatado por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as investigações, a modelo morreu "em decorrência de tromboembolismo pulmonar em paciente com pneumonia, no pós-operatório de cirurgia plástica, sob efeito de fármacos benzodiazepínicos, antidepressivos e antipsicóticos".

As investigações reuniram depoimentos de funcionários do estabelecimento, dos médicos que a atenderam antes da morte, além de imagens do sistema de monitoramento, registros de acesso ao apartamento e laudos periciais produzidos pela Polícia Científica.

"Ao final, a perícia concluiu tratar-se de morte por causa natural (energia de ordem biodinâmica), sem indícios de ação violenta", informou o Ministério Público, com base nos documentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a Promotoria, os exames descartaram a hipótese de a morte ter sido provocada por intoxicação medicamentosa causada por outra pessoa. A perícia também não identificou sinais de arrombamento, luta corporal ou violência.

Além disso, as imagens e os registros do hotel confirmaram que a mulher permaneceu sozinha no quarto até ser encontrada sem vida. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 78º DP (Jardins).

A Secretaria da Segurança Pública do Estado informou que, após o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) não identificar nenhuma violência sofrida pela vítima, "concluiu a investigação e a remeteu ao Ministério Público no dia 30 de junho".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hilde era artista visual, curadora e influenciadora de arte. Com a persona Jerry Gogosian, acumulava 145 mil seguidores no Instagram. "Sua melhor amiga no mundo da arte", diz o texto em seu perfil. Em seu site, a americana também é apresentada como editora-chefe do The Jerry Report e apresentadora do podcast Art Smack.