Ministério libera primeira parte de recursos para Petrópolis, de R$ 2 milhões

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse na manhã desta sexta-feira, 18, que o governo federal liberou até o momento pouco mais de R$ 2 milhões destinados para o atendimento a Petrópolis, município fluminense atingido por forte temporal na terça-feira passada. Segundo ele, essa seria a "primeira parte" da ajuda.

"Estamos fazendo uma série de planos com a Prefeitura de Petrópolis de recursos subsequentes da retomada e da construção", disse Marinho, em transmissão realizada na base aérea do Galeão, no Rio, ao lado do presidente Jair Bolsonaro e outros ministros do governo federal.

Marinho disse que, atendendo a orientações de Bolsonaro, está elaborando uma nova medida provisória para fazer reforço no orçamento, no valor de cerca R$ 500 milhões. Os recursos serão direcionados a Petrópolis e outras cidades brasileiras afetadas pelas chuvas.

"Já tivemos cerca de R$ 750 milhões liberados. E, com a medida provisória até segunda-feira, teremos mais de R$ 1 bilhão à disposição de Petrópolis e outros Estados afetados por catástrofes climáticas", disse.