Ministério da Saúde libera doação de sangue para idosos com mais de 70 anos

Entrou em vigor nesta quarta-feira (30) o novo regulamento técnico da hemoterapia no Brasil, estabelecido pela Portaria GM/MS 11.685/2026 do Ministério da Saúde. A principal alteração do documento é a liberação da doação de sangue para pessoas com 70 anos ou mais, desde que permaneçam saudáveis e sejam consideradas aptas na avaliação clínica individual realizada pelos hemocentros.

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As doações para essa faixa etária deverão respeitar a frequência e os intervalos específicos determinados pelos serviços de saúde.

O novo conjunto de diretrizes também reduziu de forma significativa os prazos de impedimento temporário para doadores que realizaram procedimentos estéticos ou exames recentes.

Pessoas que passaram por tratamentos com microagulhamento, tatuagens, maquiagens definitivas, preenchimentos ou aplicação de toxina botulínica em locais que cumprem as normas de vigilância sanitária agora podem doar sangue após apenas sete dias de espera, período que antes era mais longo. Em clínicas que não permitam essa verificação, o prazo cai para quatro meses. No caso de piercings na boca ou na região genital, o candidato fica apto quatro meses após a remoção do adereço.

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Visando reforçar a segurança das transfusões, o Brasil passa a ser o primeiro país a adotar de forma obrigatória a testagem de malária em 100% dos exames de triagem, por meio do teste NAT Plus, desenvolvido por Bio-Manguinhos/Fiocruz. Com a identificação precisa do parasita, o período de inaptidão para pessoas que visitaram áreas endêmicas foi reduzido de até 12 meses para 30 dias.

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A portaria padronizou ainda a identificação das bolsas com o código internacional ISBT 128 e autorizou a ampliação da validade do concentrado de plaquetas de cinco para sete dias sob controle rigoroso de qualidade, medida voltada a evitar desperdícios de estoque essenciais para tratamentos oncológicos e cirúrgicos.