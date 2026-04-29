Ministério da Saúde lança campanha de vacinação para brasileiros que vão à Copa do Mundo

O Ministério da Saúde (MS) lançou nesta quarta-feira, 29, uma campanha de vacinação contra o sarampo para brasileiros que pretendem acompanhar a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, entre junho e julho deste ano.

"Hoje, Estados Unidos, Canadá e México vivem uma explosão de casos de sarampo. A OMS emitiu um comunicado que traz uma preocupação: 70% dos casos das Américas estão nesses três países", destacou Alexandre Padilha, ministro da Saúde, durante o evento de lançamento.

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Em 2025, foram registrados 2.144 casos nos Estados Unidos e a transmissão segue ativa, com mais 1.792 neste ano. No Canadá, foram 5.062 casos em 2025 e o país perdeu o status de livre da doença - em 2026, já foram registrados 907 casos. No México, após apenas sete casos em 2024, houve um salto para 6.152 em 2025. Em 2026, já são 10.002.

A campanha foca na divulgação da vacinação. A veiculação será feita em canais de mídia digital, em parceria com instituições como Embratur, Associação Brasileira de Empresas Aéreas, Confederação Brasileira de Futebol e Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Na semana passada, a pasta havia publicado uma nota técnica alertando sobre o risco de contaminação durante o evento, e Estados e municípios foram incentivados a intensificar a vacinação, a vigilância e a notificação rápida de casos suspeitos.

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A vacinação é a principal forma de prevenção contra o sarampo e é ofertada de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O ministério reforça que todos aqueles com viagem marcada para os países da Copa do Mundo devem atualizar a vacinação contra o sarampo.

Mas a recomendação também vale para quem não pretende viajar, já que a maioria dos casos confirmados no Brasil ocorreu entre pessoas sem imunização.

Quem deve se vacinar?

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Crianças de 6 a 11 meses devem receber uma dose da vacina, com aplicação ao menos 15 dias antes do embarque. A partir de 1 ano até os 29 anos, o esquema prevê duas doses do imunizante. Quem ainda não completou a imunização precisa iniciar o processo cerca de 45 dias antes da viagem, já que há um intervalo entre as doses e o tempo para resposta do organismo.

Adultos de 30 a 59 anos precisam ter ao menos uma dose registrada, e aplicada com antecedência mínima de 15 dias. Mesmo fora do prazo ideal, a orientação é tomar a vacina antes do embarque.

Sarampo

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A doença é causada por um vírus do gênero Morbillivirus. A transmissão ocorre por via respiratória, assim como a gripe e outras infecções virais.

Os sintomas iniciais costumam, inclusive, ser parecidos com os da gripe: febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e mal-estar. Depois de alguns dias, porém, surgem manchas vermelhas pelo corpo, a principal marca da doença.

Algumas das complicações da infecção são pneumonia, infecção no ouvido e inflamação no cérebro. Especialmente entre crianças, a doença pode levar à morte.