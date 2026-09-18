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Ministério da Saúde estuda inclusão de canetas emagrecedoras na rede pública

Além do controle de peso, estudo analisa a eficácia da medicação na prevenção de problemas cardíacos e no combate à reincidência de câncer

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ministério da Saúde estuda inclusão de canetas emagrecedoras na rede pública
Autor A proposta é verificar se o tratamento é capaz de controlar o quadro de obesidade para evitar a necessidade do procedimento cirúrgico - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Sistema Único de Saúde (SUS) passará a ofertar medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, para o tratamento de pacientes com obesidade. De acordo com o Ministério da Saúde, a incorporação dos remédios à rede pública será fundamentada em estudos científicos e na elaboração de um protocolo clínico específico para orientar o uso adequado das substâncias.

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A iniciativa ganha força após a pasta avaliar como positivos os primeiros resultados de um projeto-piloto iniciado em junho no Grupo Hospitalar Conceição, integrante da rede pública de Porto Alegre. Ao todo, 250 pacientes atendidos pela unidade que apresentam quadros de obesidade grave ou associada a outras morbidades estão sendo acompanhados continuamente por médicos especialistas para monitorar a eficácia do uso da semaglutida, um dos principais princípios ativos da categoria.

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Entre as principais frentes de investigação do estudo está a análise do impacto da medicação em pacientes que aguardam na fila para a realização da cirurgia bariátrica. A proposta do Ministério da Saúde é verificar se o tratamento medicamentoso é capaz de controlar o quadro de obesidade a ponto de evitar a necessidade do procedimento cirúrgico. A pesquisa também avalia benefícios secundários do fármaco, como a redução do risco de complicações cardíacas e a diminuição da reincidência de casos de câncer de mama.

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agonistas GLP-1 Medicamentos obesidade Saúde Pública sus tratamento médico
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