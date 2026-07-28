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Ministério da Saúde amplia recomendação de vacinação contra o sarampo em três cidades de SP

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 21:41:00 Editado em 28.07.2026, 21:49:24
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O Ministério da Saúde recomendou nesta terça-feira, 28, a ampliação da oferta da vacina contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos nos municípios de Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo. A medida integra a Campanha de Multivacinação, prevista para ocorrer entre 3 de agosto e 1º de setembro.

Segundo a pasta, a estratégia foi adotada após a identificação de casos da doença que indicam "uma cadeia de transmissão relacionada à importação do vírus nessas localidades".

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Atualmente, há um surto ativo com 11 casos, sendo dois em São Bernardo do Campo e nove na capital paulista. As investigações epidemiológicas seguem em andamento e, até o momento, os casos permanecem classificados como de fonte de infecção desconhecida, informou a pasta.

De acordo com o Ministério da Saúde, o surto foi identificado em uma região de intensa mobilidade populacional, com elevado fluxo internacional de viajantes e circulação frequente de pessoas provenientes de outros países, cenário que favorece a introdução esporádica do vírus.

Ao todo, o Brasil confirmou 14 casos de sarampo em 2026. Três registros identificados no início do ano já foram encerrados, sem risco de transmissão.

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Quem deve se vacinar

A pasta reforçou que a vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para pessoas de 12 meses a 59 anos.

Em situações de circulação do vírus, o Ministério da Saúde também recomenda a aplicação da chamada dose zero em crianças de 6 a 11 meses, grupo mais vulnerável à infecção e ao desenvolvimento de formas graves da doença.

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Somente em 2026, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 7,2 milhões de doses da vacina tríplice viral a Estados e municípios. Desse total, cerca de 2,9 milhões de doses já foram aplicadas em todo o País.

Em 2025, a cobertura vacinal nacional alcançou 92,9% para a primeira dose (D1) da vacina tríplice viral e 78,3% para a segunda dose (D2), informou o órgão. O Ministério da Saúde reforçou que manter a caderneta de vacinação atualizada é a principal forma de prevenir o sarampo e evitar a reintrodução da doença no País.

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