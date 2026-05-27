Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Ministério da Agricultura lança plataforma para unificar registro de agrotóxicos

Escrito por Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 13:05:00 Editado em 27.05.2026, 13:12:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Ministério da Agricultura lançou, na terça-feira, 26, o Sistema Unificado de Informação, Petição e Avaliação Eletrônica (Sispa) para o processo de registro de agrotóxicos no Brasil, com foco na unificação e no destrave do registro dos defensivos agrícolas. O sistema, publicado em portaria no Diário Oficial da União (DOU), foi lançado em cerimônia no Ministério da Agricultura.

"O Sispa tem como objetivo modernizar o registro dos defensivos agrícolas no Brasil. Nosso desafio diário é construir as condições para uma agricultura cada vez mais sustentável e competitiva", disse o ministro da Agricultura, André de Paula, na cerimônia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O sistema integra a regulamentação da lei dos agrotóxicos, nº 14.785/2023, que estabeleceu a Agricultura como órgão registrante de agrotóxicos e afins, além de prever a adoção de protocolo único para os pedidos de registro e a criação do Sispa como sistema eletrônico integrado de tramitação e avaliação.

Em nota, o ministério informou que o sistema foi desenvolvido em parceria com a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e com Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), que investiram mais de US$ 6 milhões no projeto. O sistema contou com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

O secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, afirmou que o Sispa era aguardado tanto pelo setor público quanto pelo privado. "Essa modernização não diminui o rigor técnico nem os requisitos, mas traz eficiência administrativa. Reduz custos para a União e entrega soluções claras para todos os envolvidos", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sistema permite a integração dos processos de análise de registro entre os três órgãos federais responsáveis pela avaliação dos produtos e dados de comercialização de agrotóxicos, informou o ministério em nota.

A partir do sistema, os pedidos de registro serão protocolados no ambiente eletrônico único coordenado pela Agricultura. O processo anterior previa apresentação dos requerimentos pelas empresas separadamente à Agricultura, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Com o novo sistema, todas as petições passam a ser feitas de forma unificada e exclusivamente eletrônica em uma única plataforma. As empresas poderão acompanhar em tempo real o andamento dos processos nos três órgãos, reduzindo o chamado "efeito pingue-pongue" de documentos, explicou a Agricultura na nota. "A implementação do Sispa reduz a duplicidade de procedimentos, amplia a integração entre os órgãos responsáveis e fortalece a gestão dos processos de registro de agrotóxicos e afins no País", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
agricultura AGROTÓXICOS LANÇAMENTO plataforma REGISTRO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV