Minhocão: projeto de lei quer ampliar tráfego de carros até as 21h30

Priscila Mengue (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um projeto de lei (PL) em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo tem gerado críticas de moradores do entorno do Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão. De autoria do vereador Gilson Barreto (PSDB), prevê a extensão do horário de tráfego de veículos até as 21h30 nos dias úteis. Desde 2018, o viaduto é fechado para automóveis após as 20 horas, com a liberação da circulação de pedestres e ciclistas até as 22 horas.

continua após publicidade .

De número 625/2019, o PL recebeu o aval da Comissão de Administração Pública, presidida por Barreto, na quarta-feira, 19. O argumento do vereador é que a extensão do horário é voltada aos veículos que têm restrição de circulação na região até as 20 horas, por causa do rodízio.

Na justificativa do projeto, também aponta que o tráfego nas vias abaixo do elevado colocariam os motoristas e passageiros em risco para roubos e outros crimes, porém não foram apresentados dados ou estudos de tráfego. Em abril, o projeto foi aprovado por maioria de votos na Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

continua após publicidade .

A aprovação nas comissões foi criticada por parte dos vizinhos e frequentadores do elevado. O coletivo Parque Minhocão chamou o projeto de um "retrocesso que afeta a saúde mental e a qualidade de vida dos moradores do entorno" e citou o barulho e a poluição gerada pelos automóveis.

Procurada, a Prefeitura não se manifestou sobre o projeto. O uso do Minhocão como espaço de lazer tem sido incentivado pelas últimas gestões. Em 2021, por exemplo, bancos e arquibancadas de madeira passaram a ser instalados em pontos do elevado aos fins de semana.

A primeira restrição de tráfego de veículos no elevado ocorreu em 1976, cinco anos após a inauguração. O horário de fluxo de automóveis foi reduzido ao longo das décadas até chegar ao atual, autorizado das 7 às 20 horas, nos dias úteis, e vetado nos fins de semana e feriados.