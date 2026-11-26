A mineira Lucimara Caroline Norberto Ferreira, de 32 anos, que era considerada desaparecida pela família há mais de três meses após dizer que viajaria para a Europa, está presa na China sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Moradora de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, ela foi detida no dia 18 de agosto no Aeroporto de Kunming, na província chinesa de Yunnan, e permanece recolhida no Centro de Detenção de Kunming enquanto aguarda a conclusão das investigações.

LEIA MAIS: Drogas estampadas com rostos de Bob Marley e Pablo Escobar são apreendidas em Mauá da Serra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A prisão foi confirmada pelo advogado criminalista Telêmaco Marrace, responsável pela defesa da brasileira, a partir de informações repassadas pelo Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty). Segundo o órgão federal, o Consulado-Geral do Brasil em Chengdu acompanha o caso e mantém diálogo com as autoridades locais. O Itamaraty esclareceu ainda que a legislação chinesa não permite contato telefônico com pessoas detidas em processos criminais enquanto a apuração estiver em andamento, o que explica a falta de comunicação com os parentes.

O desaparecimento teve início em 11 de julho, quando Lucimara deixou a residência dizendo aos familiares que iria passear e pediu à mãe que cuidasse de seus três filhos menores de idade. Sem receber notícias, o irmão registrou um boletim de ocorrência no dia 14 do mesmo mês. A mineira voltou a entrar em contato apenas em 15 de agosto — três dias antes de ser detida na China —, ocasião em que afirmou por telefone estar em Paris, na França, e prometeu enviar dinheiro para ajudar nas despesas das crianças. Como o sumiço persistiu, o Consulado do Brasil em Paris chegou a prestar assistência inicial à família, conforme havia confirmado o Itamaraty em 5 de novembro.

Atualmente, a defesa trabalha em contato com advogados chineses para estruturar a assistência jurídica técnica, enfrentando obstáculos como a burocracia local e o idioma. “A lei chinesa garante tradutor oficial ao réu, mas raramente advogados lá falam inglês ou português. Por isso, o papel do Consulado-Geral do Brasil em Chengdu é fundamental para fazer essa ponte”, explicou Marrace. O advogado também reúne documentos sobre o perfil socioeconômico de Lucimara — que atuava no setor de serviços gerais de um laboratório em Pouso Alegre antes da viagem — para encaminhar ao consulado, e não descarta a hipótese, ainda não confirmada, de que ela tenha sido recrutada para atuar como “mula” do tráfico em razão de vulnerabilidade financeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações: Metrópoles