Mina da Braskem em Maceió vai desabar a qualquer momento

A Defesa Civil de Maceió emitiu um aviso máximo na quinta-feira, 30, sobre o perigo iminente de colapso de uma mina de sal-gema da Braskem, situada no bairro do Mutange, em Maceió (AL). A área foi desocupada e a recomendação é que as pessoas evitem circular por lá.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Monitoramento da mina 18 em Maceió mostra que movimento segue concentrado na área

Em entrevista à CNN, o chefe Estadual de Defesa Civil de Alagoas, o tenente coronel Moisés Melo, disse que o colapso da mina pode ocorrer a qualquer momento. E destacou também que "não há tecnologia para impedir o desabamento da mina". "Riscos à população estão descartados", completou. O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), informou que foi criado um gabinete de crise para acompanhar de perto o caso. "Estamos monitorando com todas as informações disponíveis por meio de equipamentos modernos que calculam o afundamento do solo e sua direção, profundidade e intensidade", explicou. "O solo está afundando a uma taxa de cinco centímetros por hora", acrescentou.

continua após publicidade

"A boa notícia é que conseguimos evacuar toda a área. Nosso foco principal é salvar vidas", disse o prefeito. O Governo de Alagoas informou que cinco tremores foram registrados na região somente em novembro. Além disso, o colapso da mina pode causar a formação de grandes crateras no local e ter um efeito cascata em outras minas.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), está no local para acompanhar as medidas de emergência e entrou em contato com o ministro da integração e desenvolvimento regional, Waldez Goes, para solicitar prontidão e alerta da Defesa Civil nacional.

Siga o TNOnline no Google News