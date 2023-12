Milu, o gato 'vidente', prevê números da Mega da Virada; veja dezenas

O fim do ano traz consigo o sorteio da Mega da Virada, jogo da Caixa Econômica Federal muito atrativo aos brasileiros por conta de seu prêmio milionário (R$ 570 milhões). A corrida por uma "fezinha" movimenta as lotéricas e o site da instituição. Agora, imagine você realizando uma aposta, já sabendo os números que serão sorteados, tudo por conta de um gato?

Viraliza nas redes sociais um vídeo do gato Milu, conhecido por ser "vidente", que mostra quais serão as dezenas sorteadas na noite do dia 31 de dezembro. O animal de estimação já acertou resultados de partidas de futebol, entre elas a conquista inédita do São Paulo na Copa do Brasil.

- LEIA MAIS: Prêmio da Mega da Virada aumenta e atinge maior valor da história

O tutor de Milu, Natan Antônio Pinheiro, divulgou o registro nessa quarta-feira (20), onde exige o gatinho escolhendo seis dezenas de 1 a 60.

Natan espalhou, de forma aleatória, papéis com os números pelo chão da sala. Debaixo de cada papel tinha ração para gato.



Em sua escolha, Milu "previu" os seguintes números: 08 – 21 – 28 – 49 – 51 – 55.

Assista:

O gato Milu

Mais conhecido como “gatinho vidente”, Milu viralizou nas redes sociais após acertar os vencedores dos confrontos das semifinais da Copa Libertadores da América. Além disso, acertou o campeão da Copa do Brasil.

