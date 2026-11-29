O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), foi hospitalizado no sábado, 28, após ter passado mal no Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos. Ele retornou ao presídio no próprio sábado, onde segue monitorado pela equipe de saúde do local.

Leite está preso preventivamente desde 18 de setembro. Ele é alvo de investigações da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo sobre a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte público da capital paulista.

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A defesa do ex-vereador, porém, nega qualquer envolvimento dele com o crime organizado e diz ser inocente. Também afirma ter convicção de que, no curso do processo, conseguirá demonstrar "a total improcedência dos fatos imputados".

A Secretaria Estadual da Administração Penitenciária afirmou que, na manhã deste sábado, Leite relatou estar com dores. Ele foi levado para um hospital na região, onde foi medicado e liberado. "Não havendo necessidade de internação, retornou para o CDP logo após, onde segue monitorado pela equipe de saúde do estabelecimento penal", informou a pasta em nota.

Neste domingo, 29, segundo a secretaria, não houve necessidade de novas hospitalizações. O diagnóstico não foi divulgado. Procurada, a defesa de Leite não se manifestou acerca do estado de saúde do preso.

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Relembre prisão de Milton Leite

Leite foi vereador por sete mandatos consecutivos e presidiu a Câmara Municipal nos seus últimos seis anos como vereador. Ele deixou a Casa ao final de 2024, após 28 anos no Legislativo. Mesmo sem mandato, continuou atuando e tendo influência na política.

A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-vereador em setembro sob a justificativa de que ele é "citado nominalmente por diversas vezes como responsável direto pela operação de algumas das empresas (de ônibus) controladas pelo PCC".

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No dia da operação para prendê-lo, em Sorocaba, a polícia e os promotores não o encontraram. No local, no entanto, as autoridades identificaram uma "passagem secreta" do imóvel para outra casa.

Na casa, também foram apreendidos cerca de R$ 280 mil e US$ 89 mil (cerca de R$ 458,5 mil na cotação atual) em espécie, que estavam em uma mala.

"Sou inocente de todas as acusações. Acredito na Justiça, no trabalho da polícia. Temos oportunidade agora de provar tudo que foi dito", afirmou Leite ao se entregar em 18 de setembro. "Só se arrepende quem comete crime. Eu não cometi nenhum e nada devo."