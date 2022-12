Milionário russo que criticou guerra morre ao cair de janela de hotel

Da Redação

Antov era proprietário de uma das maiores indústrias do ramo de salsichas da Rússia

Um milionário russo, que criticou a invasão russa da Ucrânia e negou ter feito o comentário, morreu ao cair da janela do terceiro andar de um hotel de luxo na Índia. A vítima, identificada como Pavel Antov, era deputado e empresário do ramo de salsichas.

A morte de Antov, que integrava o mesmo partido que Vladimir Putin, faz parte de uma série de casos obscuros envolvendo magnatas russos desde o início da invasão à Ucrânia. Todos criticaram a atitude tomada pelo presidente russo, que foi a de iniciar uma guerra contra o país vizinho.

Antov estava em uma viagem para comemorar seu aniversário de 66 anos quando foi encontrado deitado em uma poça de sangue do lado de fora do Hotel Sai International em Rayagada, um distrito no estado de Odisha, no sul indiano.



Um policial disse à rede indiana NDTV que a suspeita é de que ele se matou depois de ficar deprimido com a morte de um amigo que o acompanhava.

Este amigo, Vladimir Bidenov, foi encontrado inconsciente em seu quarto no primeiro andar do hotel na quinta-feira (22), cercado por garrafas de vinho vazias, de acordo com o jornal britânico "Telegraph".

O superintendente Vivekananda Sharma, da polícia de Odisha, disse que Budanov sofreu um derrame e seu amigo "estava deprimido após sua morte e também morreu". O cônsul russo em Calcutá, Alexei Idamkin, disse à agência Tass que a polícia não viu um "elemento criminoso nesses trágicos eventos".

Com informações do G1.

