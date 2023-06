Milionário por um dia: motorista recebe R$ 132 milhões por engano

Quem não joga na Mega-Sena não tem muitas chances de ficar milionário do dia para a noite, mas isso aconteceu com Antônio Pereira do Nascimento, morador da cidade de Palmas, no Tocantins. O motorista recebeu, de repente, quase R$ 132 milhões em sua conta. A fortuna foi um erro banco, e ele logo foi atrás de resolver a confusão e devolver o dinheiro.

O acontecimento chamou atenção, mas a única certeza do trabalhador era que o dinheiro não pertencia a ele e sua família. "Nunca vi um dinheiro desse na minha vida e não consigo nunca na minha vida, só se ganhar na mega sena, e jogar eu não jogo. Então é difícil”, disse Antônio.

Pai de quatro filhos e avô de 14 netos, Antônio trabalha como motorista de turismo e não possui renda fixa. O trabalhador ficou assustado com ao perceber o novo saldo em sua conta que existe há 25 anos. De R$ 277, seu saldo se transformou em quase R$ 132 milhões. “Apareceu tanto zero que eu assustei, fiquei até assustado!", contou. O banco faria a transferência milionária para outra instituição.

No fim das contas, o dinheiro foi devolvido ao banco e o saldo da conta do motorista voltou para os R$ 227, fruto de muito trabalho, mas a consciência se manteve intacta e em paz. “Não pensei um segundo em fazer maldade, eu sou uma pessoa muito honesta, só quero o que é meu”, disse.

Honestidade e caráter

Em uma entrevista ao g1, Antônio contou que chegou a brincar com a situação inusitada. Quando encontrou a esposa em casa, contou o que tinha acontecido e brincou: “Mulher, nós ficamos ricos!”

Apesar da brincadeira, a esposa também concordou que eles deveriam devolver o dinheiro. “De imediato, ela falou também pra devolver e fui procurar o banco. Cheguei lá, o outro gerente do banco estava em outro banco e assinei o papel pra ele pegar o dinheiro de volta. À noite saiu o dinheiro da minha conta pra conta deles”, relata o motorista.

