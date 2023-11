Milei vai reduzir número de ministérios e divulga primeiros nomes

Uma das promessas de campanha do político é diminuir o tamanho do Estado.

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, que vem estampando o noticiário político internacional, anunciou os primeiros nomes que devem ocupar os oito ministérios de seu governo, que começa em 10 de dezembro.

Uma das promessas de campanha do político é diminuir o tamanho do Estado. Ele anunciou o corte de 11 pastas assim que saiu o resultado das urnas. Entre os ministérios extintos, estão o do Desenvolvimento Social, da Saúde, do Trabalho e da Educação.

O advogado Mariano Cúneo Libarona foi escolhido para ocupar o Ministério da Justiça. Ele é conhecido na Argentina por defender clientes ricos e famosos, além de participar de programas de televisão onde comenta casos de grande repercussão.

Federico Sturzenegger é o nome mais cotado para assumir o Ministério da Economia. Ele já foi presidente do Banco Central durante o governo de Mauricio Macri, entre 2015 e 2018. No primeiro turno das eleições, o partido de Macri tinha como candidata Patricia Bullrich, que ficou em terceiro lugar.

Guillermo Francos será responsável pelo Ministério do Interior, que é equivalente ao Ministério da Defesa. Durante a campanha eleitoral, ele foi apontado como braço direito do líder Milei. Francos é formado em direito e já ocupou a presidência do Banco de la Província de Buenos Aires.

Carolina Píparo, que se lançou na carreira política em 2017, foi escolhida para chefiar a Administração Nacional de Segurança Nacional (Anses). Ela é assistente social e ficou em terceiro lugar na disputa pelo governo da província de Buenos Aires pelo partido La Libertad Avanza. Píparo é conhecida por sua postura rigorosa contra a criminalidade, mas também esteve envolvida em um escândalo em 2017, quando atropelou dois motociclistas junto com seu marido na cidade de La Plata. A Anses é o órgão com o maior orçamento do Estado argentino.

