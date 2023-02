Microexplosão atinge SC e fenômeno causa diversos estragos; veja

Da Redação

Uma microexplosão causou diversos estragos em São João do Itaperiú, em Santa Catarina, nesse domingo (26). O fenômeno causou o destelhamento de algumas construções, a queda de árvores e interrompeu o fornecimento de energia elétrica. A Defesa Civil não tem informações sobre feridos.

A prefeitura informou que, por volta das 15h, um chuva atingiu o município. E, aproximadamente uma hora depois, uma rajada de vento de 75 km/h afetou a região, ocasionando inúmeros danos.

Inclusive, por conta do temporal, as aulas na rede estadual e municipal tiveram que ser canceladas. Os estabelecimentos de ensino devem ser submetidos a reparos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foi acionado e informou que postes também caíram no município. Uma estrutura para gerenciar a situação foi montada na cidade e a Defesa Civil de Santa Catarina foi até a região para prestar apoio.



Um igreja inaugurada em 1916, e reconstruída em 1945, ficou sem o telhado após ser atingida pelo vendaval. Alguns móveis do prédio também foram atingidos.

Veja:

Microexplosão

A Defesa Civil usou imagens do radar meteorológico de Lontras, na mesma região, para classificar o fenômeno. Conforme o órgão, os temporais foram provocados por um sistema de baixa pressão no Sul do Paraguai e o fluxo de calor e umidade vindo da região amazônica.

Com informações do G1.

