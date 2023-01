Michelle publica foto ao lado de Bolsonaro em confraternização nos EUA

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A confraternização com direto a pizza ocorreu na noite dessa terça-feira (3)

Os membros da família Bolsonaro não movimentam as redes sociais há um bom tempo, pelo menos não tanto quanto movimentavam no período anterior às eleições ocorridas em 2022. Fotos, por exemplo, não eram divulgadas há dias, no entanto, na noite dessa terça-feira (3), Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, derrubou esse paradigma.

continua após publicidade .

A ex-primeira-dama fez uma publicação no Instagram, onde aparece ao lado de seu marido e também de seu amigo e maquiador Agustin Fernandez.

A foto é referente a uma confraternização, que ocorreu após o ex-presidente e a mulher receberem brasileiros donos de uma pizzaria em Orlando, nos Estados Unidos.

continua após publicidade .

Leia mais: Bolsonaro se hospeda em casa de ex-lutador de MMA, nos Estados Unidos

Viagem

Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos no penúltimo dia de seu mandato como presidente, que foi 30 de dezembro de 2022. A viagem foi feita com um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com a publicação do Diário Oficial da União (DOU) do dia 30, o ex-mandatário estaria em viagem a Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 1º a 30 de janeiro deste ano. O despacho foi assinado pelo secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Mario Fernandes.

continua após publicidade .

Além disso, o secretário-executivo autorizou o afastamento do país dos servidores nomeados para acompanhar Bolsonaro.

"Para realizar o assessoramento, a segurança e o apoio pessoal do futuro ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, em Agenda Internacional a realizar-se em Miami/Estados Unidos da América, no perídio de 1º a 30 de janeiro de 2023, incluído o período de deslocamento, com ônus".

Siga o TNOnline no Google News