Michelle nega que Bolsonaro tenha ido para hospital com dor abdominal

Ex-ministro do turismo, Gilson Machado Neto também utilizou as redes sociais para dizer que a notícia "é fake"

A primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (18) para desmentir informações de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha dado entrado em um hospital, com dores abdominais, na noite de quinta-feira (17).

O Jornal O Estado de S. Paulo publicou, horas antes, que o presidente tinha ido para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após sentir fortes dores abdominais e passaria por exames. Michelle Bolsonaro publicou em seu perfil no Instagram para garantir que trata-se de uma "mentira" e, sem citar nomes, disse que a informação havia sido divulgada por "jornalecos". Ela fez uma postagem em seus stories no Instagram.

LEIA MAIS: Notícia publicada mais cedo informa que presidente teria ido a hospital

fonte: Reprodução Redes Sociais Post da primeira-dama Michelle Bolsonaro, nos stories do Instagram, desmentindo noticia sobre saúde do presidente Bolsonaro

Ex-ministro do turismo, Gilson Machado Neto também utilizou as redes sociais para dizer que a notícia "é fake". Deputado federal e ex-secretário de Cultura, Mário Frias, foi outro que desmentiu a notícia nas redes sociais, assim como a deputada federal Bia Kicis.



O médico-cirurgião do presidente, Antônio Macedo, disse não ter conhecimento de nenhum problema abdominal de Bolsonaro.

Assessores do presidente garantem que o único problema de saúde dele é uma ferida na perna causada pela erisipela, da qual ele já está se recuperando.

De acordo com informações do Estadão, Bolsonaro havia dado entrada no hospital na noite de quinta e sido diagnosticado com uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia realizada após a facada recebida por ele em 2018, durante ato de campanha eleitoral. O jornal citou fontes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e relatou que a possibilidade de uma nova cirurgia estava sendo avaliada.

