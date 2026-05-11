Michelle, Cleitinho e outros bolsonaristas contrariam a Anvisa e incentivam uso de Ypê

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL) e outros políticos bolsonaritas incentivam nas redes sociais o uso de detergentes Ypê, apesar de alertas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para evitar itens da marca.

Na última quinta-feira, 7, o órgão determinou o recolhimento de diversos produtos nos quais foram identificados falhas graves no processo de produção, com potencial risco de contaminação por microrganismos nocivos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) sugerem que a Anvisa estaria tentando "boicotar" a marca que, em 2022, fez doações para a campanha do ex-presidente. Em 2024, a Ypê chegou a ser condenada pela Justiça do Trabalho por fazer live a favor do político durante as eleições.

No último sábado, 9, Michelle divulgou a marca. Em seu Instagram, ela publicou uma foto de um detergente Ypê. "Que dia lindo", escreveu.

O senador Cleitinho também saiu em defesa da empresa. Ele publicou, no domingo, 10, um vídeo em suas redes sociais lavando louça com um detergente Ypê e afirmando ser uma "coincidência" a suspensão de produtos da marca que doou para a campanha de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No vídeo, o senador também sugere que o alerta da Anvisa seria uma ação do governo. "Agora eu quero chamar a atenção do governo", diz Cleitinho. "Vocês estão tão preocupados com a saúde do povo brasileiro. Eu quero ver também mandar suspender e acabar, de uma vez por todas, com o (jogo do) tigrinho. Quero ver vocês 'serem leão' como estão sendo agora com a Ypê e mandarem acabar, de uma vez por todas, com o tigrinho, que está acabando com a família brasileira", afirmou.

O vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo, aderiu à campanha e apareceu nas redes sociais lavando louça com um detergente da Ypê, sugerindo que seus apoiadores também usem o produto. "Aqui em casa, gente, é só produto Ypê. Vamos acabar com essa sacanagem que estão fazendo com uma empresa 100% brasileira", disse.

"Vamos aos supermercados, vamos comprar produtos Ypê. Quem tem produtos Ypê, posta no Instagram. Marca a Ypê. Vamos mudar essa história, vamos mostrar nossa força", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a repercussão, usuários ganharam engajamento nas redes sociais publicando vídeos utilizando os detergentes da marca para lavar louça, tomar banho e até beber o produto.

Em outro vídeo publicado nesta segunda-feira, 11, o vice-prefeito aparece sentado em frente a um quadro de Bolsonaro, parabenizando as pessoas que se mobilizaram para defender a Ypê, que, segundo ele, seria alvo de "injustiça".

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e apoiador da família Bolsonaro, também entrou na ofensiva. O bilionário publicou um vídeo nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, 11, defendendo a empresa e associando o caso a uma suposta "perseguição".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na publicação, Hang aparece lavando louça com um detergente Ypê e cantando um jingle da marca. Na legenda, o empresário afirma que "as eleições estão chegando e a perseguição aumentou".

Mesmo com a campanha em defesa da marca, a própria Ypê decidiu interromper a produção na fábrica fiscalizada pela Anvisa. A empresa obteve uma liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a suspensão dos produtos, mas preferiu aproveitar o período para acelerar o cumprimento das medidas exigidas pelas autoridades sanitárias. Em nota, a empresa afirmou:

"A companhia esclarece que está colaborando integralmente com a Anvisa e conduzindo todas as ações necessárias com máxima prioridade, responsabilidade e transparência. A Ypê vem realizando análises técnicas e avaliações complementares, incluindo testes e laudos independentes, que seguem sendo apresentados às autoridades competentes, reforçando o compromisso da empresa com a qualidade, a segurança e a conformidade regulatória dos seus produtos, e se compromete a incorporar imediatamente eventuais aprimoramentos e recomendações regulatórias da agência ao seu Plano de Ação e Conformidade Regulatória, desenvolvido em conjunto com a Anvisa desde dezembro de 2025", informou a empresa em nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A medida de suspensão engloba os produtos abaixo que, em seu rótulo, apresentem lote com numeração final 1:

Lava-louças Ypê Clear Care

Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lava-louças Ypê

Lava-louças Ypê Toque Suave

Lava-louças Concentrado Ypê Green

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lava-louças Ypê Clear

Lava-louças Ypê Green

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava-roupas Líquido Ypê Express

Lava-roupas Líquido Ypê Power Act

Lava-roupas Líquido Ypê Premium

Lava-roupas Tixan Maciez

Lava-roupas Tixan Primavera

Lava-roupas Tixan Power Act

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê

Além disso, a determinação inclui o lote 25351.732782/2017-47 do Lava-louças Ypê Clear Care.