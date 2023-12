Michelle Bolsonaro rifa vestido usado na posse de Milei; saiba valor

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro decidiu rifar o vestido usado por ela na posse do novo presidente da Argentina, Javier Milei, realizada no último dia 10 de dezembro, em Buenos Aires. A meta era arrecadar pelo menos R$ 30 mil, segundo informações divulgadas por aliados. A peça de tom branco foi confeccionada pela marca de luxo Pawlick, especialista em vestidos de noiva sob medida.

Michelle prometeu que todo o valor arrecadado seria doado para uma instituição de caridade de Brasília que acolhe pessoas de até 59 anos de idade com múltiplas deficiências. A meta de R$ 30 mil foi estipulada porque é o montante necessário para que a "Vila do Pequenino Jesus" realize o pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos 140 funcionários e outras despesas da organização neste mês de dezembro.

Nesta quarta-feira (20), a ex-primeira-dama alcançou seu objetivo. Por meio de uma transmissão ao vivo no perfil oficial de Michelle no Instagram, o vestido foi rifado por R$ 43 mil. Para que o sorteio fosse realizado, cada ponto custou R$ 1 mil. A esposa de Jair Bolsonaro disse que o "vestido é simbólico, é uma doação", porque o objetivo era ajudar o lar. Ela também convidou as pessoas a visitarem a instituição.

A ex-primeira-dama afirmou, ainda, que as "moedinhas do [Palácio do] Alvorada" retiradas do lago foram doadas para lá. A doação foi no valor de R$ 2.213,55.

