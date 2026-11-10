'Meu pai precisou socorrer, não houve ambulância', diz irmão de menina morta durante o Enem

O irmão de uma adolescente que morreu após passar mal durante a aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Bahia, afirmou nesta terça-feira, 10, que a família precisou socorrer a jovem por meios próprios após ser acionada pelos profissionais que estavam na escola.

Segundo Yuri Monteiro, a adolescente foi encontrada pelo pai deles desacordada no chão do banheiro depois de sofrer uma parada cardíaca. Ele afirmou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi até o local.

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"A minha irmã saiu de casa sonhando e ela não voltou", acrescentou.

Iza Lara dos Santos Oliveira, de 16 anos, morreu no domingo, 8, após passar mal enquanto realizava o exame no Colégio Estadual de Tempo Integral (CETI) Senhor do Bonfim, em Cansanção, cidade localizada a cerca de 350 quilômetros de Salvador.

"Ela começou a passar mal, não sei se devido à pressão da prova ou ao calor. Todo mundo estava falando que estava muito quente", disse ele.

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O irmão afirmou que o pai colocou a adolescente no carro e a levou a um hospital, onde tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. Segundo ele, a equipe médica tentou entubar Iza, mas a jovem morreu enquanto o procedimento era realizado.

Procurado, o Ministério da Educação (MEC) encaminhou os questionamentos ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização da prova. O Inep, porém, não respondeu à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

Na noite de domingo, o Inep divulgou uma nota de pesar, na qual lamentou a morte da adolescente e afirmou que ela "recebeu assistência" após relatar um mal-estar. "O Inep manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar neste momento de luto", disse.

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Questionada se o Samu chegou a ser acionado, a prefeitura de Cansanção não se manifestou. O espaço segue aberto.

Monteiro afirmou que Iza era cardiopata e já havia passado por quatro cirurgias no coração, sendo a primeira com apenas oito dias de vida. "Mesmo com tantas limitações, ela nunca deixou de sonhar", disse.

Ele também questionou se os locais de prova têm estrutura para lidar com situações de emergência.

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"Não estou afirmando que se a minha irmã tivesse um atendimento diferente, a minha irmã ainda estaria com vida. Mas precisamos garantir que ninguém fique sem socorro imediato em uma possível emergência, como ela precisou", disse Monteiro.

Nas redes sociais, o CETI Senhor do Bonfim, onde Iza estudava, lamentou a morte da jovem. A unidade de ensino suspendeu as aulas na segunda-feira, 9, dia em que o velório e o enterro da adolescente foram realizados.

A escola também publicou um vídeo com momentos da menina com os colegas e professores. "Nossa querida aluna Iza Lara partiu precocemente, deixando um vazio imenso e lembranças que permanecerão para sempre em cada um de nós do CETI Senhor do Bonfim", escreveu.

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Iza fazia parte do clube de ciência da instituição e estava desenvolvendo um projeto de produção de absorventes biodegradáveis junto com outras colegas. O trabalho seria apresentado na quarta-feira, 11, em sua primeira mostra científica. "Um momento que ela tanto esperava e que, infelizmente, não poderemos compartilhar ao seu lado", afirmou.

"Tão doce, gentil e especial, você marcou a nossa história e a vida de todos que tiveram o privilégio de conviver com você."