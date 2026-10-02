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Metrô, trens e ônibus metropolitanos de SP terão isenção de tarifa neste domingo

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A cidade de São Paulo terá transporte público gratuito neste domingo, 4, dia do primeiro turno das eleições de 2026. A gratuidade inclui os ônibus municipais, operados pela SPTrans, além do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicada nesta sexta-feira, 2, no Diário Oficial do Estado. A isenção valerá também se houver segundo turno, em 25 de outubro.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, nas linhas privatizadas, o passe livre será válido das 6h às 20h. A medida tem como objetivo garantir a cidadania e a participação de todos no processo democrático, incentivando a presença dos eleitores nas urnas, informou a gestão municipal.

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Segundo o governo paulista, nos serviços gerenciados pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a medida valerá das 6h às 20h nos ônibus metropolitanos e durante todo o dia (das 0h às 23h59) para o transporte intermunicipal semiurbano e rodoviário.

As operadoras de trilhos e as concessionárias de ônibus intermunicipais terão trens e ônibus reservas de prontidão em pontos estratégicos, informou a gestão estadual.

Na capital, a Prefeitura informou que as novidades deste pleito estão no programa "Seu Voto Importa", iniciativa da Justiça Eleitoral que também garante transporte gratuito e acessível para pessoas com deficiência. A administração ainda reforça que é expressamente proibido a candidatos ou partidos oferecerem condução a eleitores em troca de votos - prática configurada como crime eleitoral.

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Preciso apresentar título de eleitor?

Não. Para utilizar o transporte público gratuito, não será necessário apresentar título de eleitor, bilhete ou qualquer comprovante. O acesso será garantido a todos, disse a Prefeitura.

Horário de votação e documentos

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As urnas estarão abertas das 8h às 17h, seguindo o horário oficial de Brasília, em todo o País. Quem chegar ao local de votação até as 17h e estiver na fila terá o direito de votar garantido.

Para consultar a zona e a seção eleitoral, o eleitor pode utilizar o aplicativo e-Título ou fazer a pesquisa no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No dia da votação, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto, como RG, CNH, passaporte. Também será possível usar o e-Título, se o aplicativo tiver foto. Eleitores com a situação eleitoral regularizada poderão votar normalmente, mesmo que ainda não tenham cadastrado a biometria. Na cabine de votação, é proibido portar celulares, câmeras ou qualquer outro equipamento eletrônico.

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