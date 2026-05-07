Metrô recebe campanha do Instituto Liberta contra violência sexual de crianças

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 16:47:00 Editado em 07.05.2026, 16:55:38
O Instituto Liberta, organização sem fins lucrativos fundada em 2017 pelo empresário Elie Horn, lançou uma campanha no Metrô de São Paulo pelo fim de todas as violências sexuais contra crianças e adolescentes.

Até o dia 29 de maio, os vagões da Linha 3-Vermelha estarão envelopados com mensagens que mostram como as crianças são as maiores vítimas de violência sexual no Brasil. São seis registros de estupro por hora na faixa de até 13 anos.

Também serão projetadas mensagens em totens e telões nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 4-Amarela, além da própria linha Vermelha a partir de 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. A iniciativa inclui ainda a distribuição de 20 mil exemplares de um guia com orientações a pais e responsáveis sobre educação sexual e sobre como abordar o tema em conversas com as crianças.

A expectativa é alcançar 17,5 milhões de pessoas com a campanha. Todas as peças contarão com um QR Code direcionando o público ao guia. "Há estudos internacionais mostrando que conversar com crianças sobre corpo, toques seguros e pessoas de confiança funciona", comenta Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta.

"Crianças que passam por programas de prevenção desenvolvem habilidades reais de autoproteção e, principalmente, têm muito mais chance de revelar um abuso quando ele acontece", acrescenta.

