Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Metrô: Polícia investiga autoria dos tiros que atingiram bebê e 4 pessoas na estação São Bento

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 10:59:00 Editado em 01.06.2026, 11:07:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil paulista investiga a origem dos tiros que atingiram cinco pessoas na entrada da estação São Bento do Metrô de São Paulo, na região central da capital, na tarde de sábado, 30.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou, em nota, que um policial civil interveio em uma tentativa de assalto nas proximidades do acesso à estação, na região da Ladeira Porto Geral, que dá acesso à Rua 25 de Março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em entrevista à GloboNews, o delegado Tom Blumer, do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), disse que o agente, que estava de folga, havia feito compras na região e foi abordado por três criminosos na entrada da estação, antes da área das catracas.

Segundo Blumer, o policial reagiu ao assalto, o que deu início a uma troca de tiros. Cinco pessoas ficaram feridas, incluindo um bebê de 11 meses.

A dinâmica dos disparos e a autoria dos tiros ainda serão esclarecidos pela Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Todas as medidas de polícia judiciária serão tomadas, inclusive a preservação do local e a verificação de eventuais testemunhas e câmeras de monitoramento, para que se estabeleça essa dinâmica, através do exame pericial, para saber de onde partiram os tiros", afirmou Blumer no sábado.

O caso foi registrado como roubo no 8º Distrito Policial, do Brás, e terá acompanhamento da Corregedoria da Polícia Civil por meio de procedimento correcional, segundo a SSP.

Um dos três suspeitos que teriam abordado o policial foi atingido na troca de tiros e precisou ser encaminhado a um hospital. Os outros dois conseguiram fugir e não haviam sido localizados até a última atualização desta reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inicialmente, houve a suspeita de que um deles teria fugido pelos trilhos do Metrô. A empresa afirmou que, por esse motivo, a circulação dos trens foi interrompida no trecho para uma inspeção no local. No entanto, ninguém foi localizado na via.

Entre os feridos está o pai do bebê, de 30 anos, que sofreu fratura no braço esquerdo e perfurações no abdômen e na coxa esquerda. Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa, também no centro da cidade.

Os demais feridos também foram levados a hospitais da região por policiais e por equipes do Metrô. Não há atualizações sobre o estado de saúde deles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
TIROS/METRÔ/SÃO BENTO/FERIDOS/SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV