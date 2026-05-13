Metrô de SP tem funcionamento normal, após greve ser cancelada

O Metrô de São Paulo amanheceu com funcionamento normal, depois de decisão dos metroviários de suspender a greve marcada para esta quarta-feira, 13. Em votação na noite de terça-feira, 12, ao menos 1.500 metroviários aceitaram a proposta do Metrô para não realizar a paralisação.

Conforme o sindicato que representa a categoria, uma reunião está marcada para esta quarta-feira entre as partes no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) para dar andamento nas discussões. Entre os pedidos da categoria estão a necessidade de mais contratações por meio de concurso público e plano de carreira.