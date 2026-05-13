Metrô de SP tem funcionamento normal, após greve ser cancelada
Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 08:00:00 Editado em 13.05.2026, 08:13:28
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O Metrô de São Paulo amanheceu com funcionamento normal, depois de decisão dos metroviários de suspender a greve marcada para esta quarta-feira, 13. Em votação na noite de terça-feira, 12, ao menos 1.500 metroviários aceitaram a proposta do Metrô para não realizar a paralisação.
Conforme o sindicato que representa a categoria, uma reunião está marcada para esta quarta-feira entre as partes no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) para dar andamento nas discussões. Entre os pedidos da categoria estão a necessidade de mais contratações por meio de concurso público e plano de carreira.
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