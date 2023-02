Meteoro de meia tonelada explode no céu e causa estrondo; assista

Da Redação

Um meteorito de quase meia tonelada atingiu o Texas na última semana e assustou moradores que presenciaram a cena. O objeto caiu nos arredores de McAllen, na parte sul do estado, próximo a fronteira com o México.

De acordo com a Nasa, o meteorito se dividiu em pedaços ao atingir a atmosfera terrestre. Seu impacto, porém, assustou a população local e chamou atenção nas redes sociais.

A queda do meteorito foi registrada por câmeras de segurança e um morador divulgou o vídeo na internet.

O som causado pela explosão da rocha surpreendeu moradores no estado. Cesar Torres, chefe da polícia local, afirmou a repórteres durante uma coletiva de imprensa que os funcionários receberam algumas ligações de moradores que relataram ter ouvido “explosões”, e outros que descreveram estrondos tão fortes que tremeram as paredes de construções.

Na publicação, a NASA destaca que os dados de radar e de outras fontes indicam que o fenômeno deixou pequenos meteoritos em solo. “Os meteoritos se resfriam rapidamente, e normalmente não oferecem riscos para o público”, acrescentaram, no comunicado.

