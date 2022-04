Da Redação

Meteoro cruza o céu de Goiás, provoca clarão e tremor

Um meteoro cruzou o céu de Goiás na noite deste sábado (9) e surpreendeu moradores. Clarões, explosão e tremores foram registrados em cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

continua após publicidade .

O diretor do grupo de astronomia Plêiades do Sul, Ary Martins, informou que o meteoro passou pelo céu de forma lenta, a cerca de 80 ou 90 km de altura. Um vídeo feito em Aparecida de Goiânia por um dos integrantes do grupo, Daniel Basile, mostra o momento em que o fenômeno ocorreu.

“Foi um meteoro acima da média de brilho. Ele gerou dois flashes de luz e foi seguido de um estrondo. Ainda não é possível afirmar, mas pelas características, há uma possibilidade de meteoritos, que são pedaços menores dele, terem sobrevivido e atingido o solo”, explicou.

continua após publicidade .

Com informações do site g1.

Veja o vídeo publicado pelo UOL: