Meta, dona do Facebook, perde US$ 240 bi em um dia

Nesta quinta-feira (3), a dona do Facebook, a Meta, registrou perda equivalente a quase US$ 240 bilhões em valor de mercado. Essa é a maior queda registrada por uma empresa dos Estados Unidos em um único dia.

A redução abrupta no valor de mercado da proprietária da plataforma ocorreu após as ações despencarem 26%.

Sozinho, o prejuízo financeiro registrado pela empresa quase se equipara ao valor de mercado da Disney – hoje, na casa dos US$ 254 bilhões.

Além da queda crescente no número de usuários, que está próximo de atingir a saturação, o Facebook enfrenta dificuldades em obter receita com publicidade on-line após a gigante Apple alterar sua política de privacidade, no final do ano passado.

A rede social estima que perdeu cerca de US$ 10 bilhões só por causa das alterações promovidas pela dona do iPhone.

