Messi brilha no milésimo jogo, Argentina vence Austrália e avança

Atacante abriu o placar na vitória que colocou os argentinos nas quartas de final do Mundial

Em seu milésimo jogo como profissional, o atacante Lionel Messi mais uma vez foi fundamental para a Argentina. Ele comandou a seleção na vitória de 2 a 1 contra a Austrália neste sábado (3), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Com o gol marcado na partida, Messi atingiu dois feitos: conseguiu balançar as redes pela primeira vez em um mata-mata de Mundial e passou Maradona na lista de artilheiros da Argentina nas Copas. Ele agora tem nove gols nas cinco edições do torneio que disputou, e só perde para Batistuta, que marcou 10 vezes com a Albiceleste.

Agora a Argentina se prepara para enfrentar um desafio duro. Na sexta-feira, às 16h (de Brasília), a equipe do técnico Lionel Scaloni encara a Holanda nas quartas de final. O vencedor desse duelo pode enfrentar o Brasil nas semifinais.

O jogo

A Argentina sentiu falta de Di Maria, que não se recuperou de uma lesão no quadríceps. A equipe teve o controle total da bola no primeiro tempo, mas não conseguia furar a retranca australiana.

Entretanto, os argentinos precisaram de apenas um momento livre de Messi para abrir o placar. Aos 35 minutos, o atacante recebeu a bola de Otamendi e deu um tapinha de esquerda com extrema categoria para tirar da defesa e do goleiro adversário.

Segundo tempo

Com a vantagem no placar, a Argentina voltou um pouco mais insinuante no segundo tempo. E ampliou aos 11 minutos, após uma bobeada incrível do goleiro Ryan, que tentou driblar na área e perdeu a bola para Álvarez, que só teve o trabalho de empurrar para a rede.

A Argentina se soltou ainda mais e por muito pouco não ampliou em seguida com uma jogadaça de Messi. Já a Austrália, em um dos seus poucos ataques, achou um gol aos 32 minutos em chute de Goodwin que desviou na defesa.

O gol animou a Austrália, que quase empatou em um golaço de Behich. A Argentina também teve as suas chances, três vezes com Lautaro Martinez. Ainda deu tempo para a Austrália dar um último susto, mas o goleirão Martinez fez grande defesa e salvou a classificação argentina.

