Da Redação

Mergulhador encontra carro com corpos sumidos há 21 anos

Na cidade de Sparta, no estado do Tennessee (EUA), o youtuber e mergulhador Jeremy Sides fez uma descoberta que resolveu um caso acontecido há 21 anos. Em um rio, ele encontrou um carro com os corpos de dois adolescentes desaparecidos desde abril de 2000.

continua após publicidade .

Sides compartilhou um vídeo em seu canal no YouTube no qual mostra um mergulho que fez em um rio local e no instante em que encontra o carro com os corpos de Erin Foster e Jeremy Bechtel. O veículo foi removido do local pelas autoridades de Sparta.

Erin e Bechtel foram vistos pela última vez na noite de 3 de abril de 2000. O caso já havia sido encerrado pela polícia de Sparta, após buscas inconclusivas sobre o caso.

continua após publicidade .

Com informações de Isto É.