'Merece o Oscar': filhote de gambá se finge de morto durante resgate

Um resgate realizado pelo biólogo Christian Raboch está chamando a atenção dos internautas nas redes sociais. Isso se deve ao fato do profissional ter registrado o resgate de um filhote de gambá, no último sábado (27), em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina.

continua após publicidade

Raboch foi chamado para capturar o animal, que estava no quintal de uma residência do município. Durante a ação, o filhote fingiu estar morto, e o biólogo gravou toda a situação.

Conforme o profissional, essa prática, chamada de tanatose, é comum entre algumas espécies para enganar os predadores.

continua após publicidade

Após o resgate, o animal foi deitado no chão. Nesse momento, Christian deixou o celular gravando e se afastou para ver qual seria a reação do gambá. Em alguns instantes, o filhote se levanta, observa o aparelho e, na sequência, foge para a vegetação.

- LEIA MAIS: Vídeo: coral-verdadeira vomita serpente após ser resgatada por biólogo

Assista:

continua após publicidade

A publicação, que reúne diversas curtidas e comentários, viralizou na web. Alguns seguidores do biólogo brincaram com o episódio: "Bateria social dele ta zerada kkk", disse uma internauta. "Tragam um Oscar!👏", afirmou outra.



Outros ficaram impressionados com a técnica utilizada pelo animal e enalteceram a natureza. "A natureza é realmente incrível!❤".

Siga o TNOnline no Google News