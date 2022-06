Mercado causa revolta ao vender sobra de queijo por quase R$ 10

Da Redação

O registro foi feito na última quinta-feira (16), causando indignação em outros consumidores que frequentam o estabelecimento

Um mercado localizado no Grajaú, no Rio de Janeiro, decidiu vender bandejas com restos de queijo em formato de coração por quase R$ 10. Um cliente compartilhou a foto nas redes sociais e causou revolta entre os consumidores.

“Prix sendo Prix… Surreal”, escreveu um cliente. O quilo do queijo esférico custa R$ 71,99 e, mesmo não sendo as fatias inteiras, o mercado Prix da unidade Verdun, no Grajaú, decidiu vender as 100 gramas pelo valor original, mesmo faltando alimento.”

O registro foi feito na última quinta-feira (16), gerando indignação em outros clientes do estabelecimento: “O pior nem é vender isso. De repente, alguém quer a rebarba para alguma receita. O pior é vender isso por esse preço”, disse um jovem. “Inflação é só amor”, escreveu outra pessoa.

Nota de esclarecimento

“A assessoria do SuperPrix esclarece que a gerência da loja do Grajaú não solicitou o corte do queijo ao setor de frios. A iniciativa partiu de um funcionário, que já foi advertido e as bandejas do queijo já foram retiradas. O SuperPrix preza pelo respeito ao consumidor, é contra qualquer tipo de desperdício de alimentos e se desculpa pelo ocorrido”.

Informações do Metrópoles.