Da Redação

Mercado cai no golpe do pix por 6 meses e perde R$ 80 mil

Um supermercado localizado na cidade de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, teve um prejuízo de R$ 80 mil após ser vítima do golpe do PIX agendado.

continua após publicidade .

O gerente do estabelecimento disse à Polícia Militar que um cliente vinha fazendo compras no local desde junho e que, ao passar os produtos no caixa, apresentava o comprovante da transação efetuada por meio do celular.

O problema é que o valor nunca era debitado pelo saldo insuficiente na conta do cliente. E problema maior ainda é que o fato só foi percebido pelo estabelecimento nesta semana, seis meses após o cliente começar a fazer as compras.

continua após publicidade .

Depois de perceber o golpe, o supermercado entrou em contato com a polícia. O cliente, um jovem de 23 anos, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos necessários.

Informações da NSC Total