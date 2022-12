Mensagem em colchão chama a atenção de moradores: 'Fui corno'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O colchão foi encontrado por moradores no último domingo (18)

Um colchão foi descartado de forma inadequada em um terreno, no último domingo (18), na Vila Sobrinho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porém, o que chamou a atenção dos moradores era a mensagem que havia no objeto: "Fui corno nesse colchão".

continua após publicidade .

Algum morador da localidade tirou uma foto do colchão, que estava encostado em arames, e a compartilhou nas redes sociais. A foto viralizou por conta do recado "inusitado". Até o momento, não se sabe quem descartou o objeto no local.

Leia também: Mulher descobre traição e cola cartaz no carro do parceiro

continua após publicidade .

Descarte indevido

De acordo com o Código Administrativo de Campo Grande e a Lei de número 2909, os proprietários de terrenos são obrigados a manter os locais limpos, capinados e drenados. A lei também frisa sobre o descarte irregular de resíduos.

A multa nestes casos variam entre R$ 2.339,00 e R$ 9.356,00.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News