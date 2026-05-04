Menores são resgatadas dopadas e peladas; dois homens foram presos
Um dos suspeitos presos é o irmão mais velho de uma das adolescentes
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Três adolescentes, com idades entre 13 e 15 anos, foram resgatadas na tarde deste sábado (02) em uma residência em Anápolis (GO). As vítimas foram encontradas nuas e dopadas. Dois homens foram presos pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) — um deles é o irmão mais velho de uma das adolescentes.
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Durante a prisão, os policiais encontraram com os suspeitos medicamentos de uso controlado. A polícia vai apurar se os remédios foram usados para dopar as adolescentes. No bolso de um dos detidos, também foi encontrado tadalafila, medicamento indicado para disfunção erétil.
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O Conselho Tutelar foi acionado, e as vítimas ficaram sob a responsabilidade dos órgãos de proteção. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).