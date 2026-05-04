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ABSURDO

Menores são resgatadas dopadas e peladas; dois homens foram presos

Um dos suspeitos presos é o irmão mais velho de uma das adolescentes

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 18:59:50 Editado em 04.05.2026, 18:59:44
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Menores são resgatadas dopadas e peladas; dois homens foram presos
Autor Durante a prisão, os policiais encontraram com os suspeitos medicamentos de uso controlado - Foto: Agência Brasil

Três adolescentes, com idades entre 13 e 15 anos, foram resgatadas na tarde deste sábado (02) em uma residência em Anápolis (GO). As vítimas foram encontradas nuas e dopadas. Dois homens foram presos pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) — um deles é o irmão mais velho de uma das adolescentes.

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Durante a prisão, os policiais encontraram com os suspeitos medicamentos de uso controlado. A polícia vai apurar se os remédios foram usados para dopar as adolescentes. No bolso de um dos detidos, também foi encontrado tadalafila, medicamento indicado para disfunção erétil.

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O Conselho Tutelar foi acionado, e as vítimas ficaram sob a responsabilidade dos órgãos de proteção. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

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abuso de menores JUSTIÇA Polícia Civil de Goiás proteção de crianças segurança pública
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